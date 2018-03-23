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بإسناد من التحالف العربي

الجيش اليمني يتقدم في لحج ويكبد الحوثيين خسائر كبيرة

المصدر:
  • وام
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 بإسناد من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن نجحت قوات الجيش اليمني والمقاومة في تحقيق التقدم بجبهة كرش بمحافظة لحج والسيطرة على رأس التيوام و الكعيدات و الساقية المحيطة شرق و شمال الهشمة و جبل الأحمر و استعادتها من قبضة ميليشيات الحوثي الإيرانية في عملية عسكرية سريعة وخاطفة .

وبدأ الجيش اليمني و المقاومة عملية عسكرية برية وجوية مدعومة من قوات التحالف بآليات عسكرية ثقيلة و غطاء جوي حيث توجهت القوات باتجاه جبهه كرش نحو أماكن تمركز الميليشيات ووجهت ضربات نوعية قاسمة أسفرت عن قتلى و جرحى في صفوف الميليشيات كما استهدفت المدفعية مواقع الحوثيين في رأس المالحة أدت إلى تكبدهم خسائر فادحة في العتاد و الأرواح .

واستهدفت مقاتلات التحالف العربي تمركزات و تجمعات ميليشيات الحوثي في جبل الأحمر و تم السيطرة عليه بعد مواجهات مع مسلحي الحوثي بالإضافة إلى السيطرة على رأس التيوام و الكعيدات و الساقية المحيطة شرق و شمال الهشمة في ظل استمرار المواجهات و استهداف الغارات مواقع الميليشيات وسط اندحار الحوثيين و تكبدهم خسائر كبيرة. . بالاضافة الى أسر عدد من مسلحي الميليشيات و العثور على عدد كبير من الأسلحة و الذخائر و عشرات الألغام التي كانت تنوى استخدامها ضد المدنيين وسط إنهيار في صفوفهم جراء العملية العسكرية النوعية .


و أكد مصدر عسكري يمني إصرار الجيش و المقاومة على مواصلة تطهير كامل التراب اليمني من رجس المليشيات الحوثية الانقلابية و سط معنويات قتالية عالية تتمتع بها القوات في ظل مواصلة تحقيق الانتصارات العسكرية و مواجهة المليشيات الانقلابية المدعومة من إيران وبدعم كبير من دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.


وتواصل مقاتلات التحالف العربي شن الغارات الجوية على مناطق تجمعات ميليشيات الحوثي الإيرانية و تدمير التعزيزات و الآليات العسكرية التابعة لها في مختلف جبهات القتال باليمن وانهاك قدراتهم العسكرية لتوجه بذلك ضربات قاضية للمشروع الانقلابي الإيراني في اليمن.

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