الجيش اليمني يتقدم في لحج ويكبد الحوثيين خسائر كبيرة

بإسناد من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن نجحت قوات الجيش اليمني والمقاومة في تحقيق التقدم بجبهة كرش بمحافظة لحج والسيطرة على رأس التيوام و الكعيدات و الساقية المحيطة شرق و شمال الهشمة و جبل الأحمر و استعادتها من قبضة ميليشيات الحوثي الإيرانية في عملية عسكرية سريعة وخاطفة .

وبدأ الجيش اليمني و المقاومة عملية عسكرية برية وجوية مدعومة من قوات التحالف بآليات عسكرية ثقيلة و غطاء جوي حيث توجهت القوات باتجاه جبهه كرش نحو أماكن تمركز الميليشيات ووجهت ضربات نوعية قاسمة أسفرت عن قتلى و جرحى في صفوف الميليشيات كما استهدفت المدفعية مواقع الحوثيين في رأس المالحة أدت إلى تكبدهم خسائر فادحة في العتاد و الأرواح .

فيديو.. بإسناد من قوات #التحالف_العربي .. الجيش اليمني يتقدم في جبهة كرش بمحافظة لحج في عملية خاطفة كبدت الحوثيين خسائر كبيرة في العتاد والأرواح#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/SAXENJDaU4 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 23, 2018

واستهدفت مقاتلات التحالف العربي تمركزات و تجمعات ميليشيات الحوثي في جبل الأحمر و تم السيطرة عليه بعد مواجهات مع مسلحي الحوثي بالإضافة إلى السيطرة على رأس التيوام و الكعيدات و الساقية المحيطة شرق و شمال الهشمة في ظل استمرار المواجهات و استهداف الغارات مواقع الميليشيات وسط اندحار الحوثيين و تكبدهم خسائر كبيرة. . بالاضافة الى أسر عدد من مسلحي الميليشيات و العثور على عدد كبير من الأسلحة و الذخائر و عشرات الألغام التي كانت تنوى استخدامها ضد المدنيين وسط إنهيار في صفوفهم جراء العملية العسكرية النوعية .



و أكد مصدر عسكري يمني إصرار الجيش و المقاومة على مواصلة تطهير كامل التراب اليمني من رجس المليشيات الحوثية الانقلابية و سط معنويات قتالية عالية تتمتع بها القوات في ظل مواصلة تحقيق الانتصارات العسكرية و مواجهة المليشيات الانقلابية المدعومة من إيران وبدعم كبير من دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.



وتواصل مقاتلات التحالف العربي شن الغارات الجوية على مناطق تجمعات ميليشيات الحوثي الإيرانية و تدمير التعزيزات و الآليات العسكرية التابعة لها في مختلف جبهات القتال باليمن وانهاك قدراتهم العسكرية لتوجه بذلك ضربات قاضية للمشروع الانقلابي الإيراني في اليمن.