وقف إطلاق النار في دوما.. وقتلى وجرحى بغارات على الغوطة

اتفقت اللجنة المدنية في مدينة دوما مع ضباط بمركز المصالحة الروسي على وقف إطلاق النار في المدينة مع استمرار خروج المدنيين.

وقال مصدر في اللجان المحلية بالغوطة الشرقية: توصلت اللجنة المحلية لمدينة دوما إلى اتفاق مع الجانب الروسي في حميميم على وقف إطلاق النار طيلة فترة المفاوضات، واستمرار خروج المدنيين الراغبين في مغادرة دوما عبر معبر مخيم الوافدين.

فيما خرج 1824 شخصاً بينهم 319 مقاتلاً من حرستا، على أن تخرج آخر دفعة اليوم. ويبلغ إجمالي الذين سيخرجون بموجب الاتفاق 1500 مسلح وستة آلاف من عائلاتهم على دفعات. إلى ذلك، غادر 1500 شخص مدينة دوما في وقت مبكّر أمس، بينما غادر نحو 2000 أول من أمس. ميدانياً، قُتل 19 مدنياً، أمس، في غارات روسية وسورية استهدفت الغوطة.

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