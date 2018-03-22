الكويت تشيّد مدينة صناعية بـ 6.6 مليارات دولار

قال مسؤول، أمس، إن الكويت تستعد لبناء مدينة صناعية متكاملة بكلفة 6.6 مليارات دولار، منها ستة مليارات بمشاركة من القطاع الخاص.

وأوضح عبدالكريم تقي عبدالكريم المدير العام المكلف للهيئة العامة للصناعة في تصريحات لرويترز، أن الحكومة ستضطلع بتشييد البنية التحتية بكلفة 600 مليون دولار، وأن القطاع الخاص والمستثمرين سيبنون المرافق والمنشآت.

وأضاف أن المدينة الجديدة «النعايم» التي ستقام على بعد 70 كيلومتراً إلى الغرب من مدينة الكويت، ستستوعب 50 ألف نسمة، وأن العائد السنوي المتوقع لها 90 مليون دينار للقطاع الصناعي وحده، وستبلغ مساحتها ستة كيلومترات مربعة.