الإمارات تدين التفجير الإرهابي في العاصمة الأفغانية كابول

أدانت دولة الإمارات التفجير الإرهابي الذي وقع قرب ضريح في العاصمة الأفغانية كابول.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان لها - عن استنكار دولة الإمارات وإدانتها لهذه الأعمال الإرهابية .. مؤكدة موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.

وأكدت وقوف الإمارات وتضامنها مع الحكومة الأفغانية في مواجهة العنف والتطرف.. داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة واجتثاثها من جذورها والتي تهدد أمن واستقرار دول العالم.

وأعربت الوزارة عن تعازي دولة الإمارات ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء .. متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

