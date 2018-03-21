رئيس مجلس الشورى البحريني للنواب: لا نتستر على الفساد

شن رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح، هجوماً لاذعاً على بعض أعضاء مجلس النواب الذين اتهموا مجلس الشورى بالتستر على الفساد، بعدما رفض المجلس مشروع قانون بتعديل قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، لإلزام الديوان بإحالة أي مخالفة تنطوي على شبهة جنائية، إلى النيابة العامة. وأكد الصالح في جلسة للمجلس، أن مجلسي الشورى والنواب يمثلان سلطة تشريعية واحدة، وقد أقسما معاً على حفظ المال العام، مبيناً أنه لا يقبل الإهانة من بعض النواب بشأن التستر على الفساد.

وقال خلال جلسة مجلس الشورى، إن «رأي المجلس جاء متوافقاً مع رأي ديوان الرقابة المالية، فهل الديوان متواطئ معنا، لا أعرف؟»، مضيفاً أن «قرار المجلس ينبع من الحرص على ديوان الرقابة، وألا يضعف دوره».