الرياض تستضيف القمة العربية 15 أبريل

أعلن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، أن القمة العربية في دورتها الـ 29 ستعقد في 15 أبريل المقبل في الرياض.

وقال أبوالغيط في تصريحات للصحافيين، إن الأمانة العامة للجامعة تلقت «إخطاراً رسمياً» بذلك من المملكة السعودية.

وكان من المفترض أن تعقد القمة أواخر الشهر الجاري، كما جرت العادة كل عام. لكن وزير الدولة للشؤون الأفريقية أحمد القطان قال في وقت سابق إن موعد الانتخابات الرئاسية في مصر المقرر إجراؤها من 26 إلى 28 مارس الجاري، استدعى اقتراح موعد آخر، إلا أن هذا الموعد لم يناسب الأردن الرئيس الحالي للقمة، مضيفاً أنه سيتم تحديد موعد جديد.

وكانت القمة العربية السابقة عقدت في 29 مارس في منطقة البحر الميت في الأردن، بمشاركة جميع الدول باستثناء سوريا التي علقت جامعة الدول العربية عضويتها منذ العام 2011.