ترامب: الرياض شريك مهم وسنقطع العلاقات مع ممولي الإرهاب

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة لن تتسامح أبداً مع تمويل الإرهاب وأنها تعمل مع السعودية بشكل جدي لوقف تمويل الإرهاب، وشدد على أن واشنطن ستقطع علاقاتها مع ممولي الإرهاب. فيما صوّت مجلس الشيوخ ضد مشروع قانون بإنهاء المشاركة الأميركية في عملية إعادة الأمل.

وقال ترامب في مستهل محادثات أجراها مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض، تناولت الجهود المبذولة لحل أزمات المنطقة والعلاقات الثنائية، إن العلاقات بين البلدين وصلت إلى أفضل مستوى لها منذ توليه الرئاسة، مشدداً على أهمية السعودية في الدفاع عن قضايا المنطقة.

وأشار ترامب إلى أن السعودية هي واحد من أهم شركاء الولايات المتحدة. مشدداً على أن إيران لا تتعامل بطريقة جيدة مع دول المنطقة. وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن العلاقات بين البلدين وفرت نحو أربعة ملايين وظيفة في أميركا، وكذلك في السعودية، لافتاً إلى سعي البلدين للتعامل مع 200 مليار دولار من المشروعات المشتركة.