الشيوخ الأميركي "يحبط نهائيا" مشروع قانون وقف دعم التحالف العربي

أحبط مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، مشروع قانون كان يدعو لوقف دعم الولايات المتحدة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وصوت مجلس الشيوخ لصالح عدم النظر نهائيا في مشروع القانون، الذي كان يستهدف التعاون الأميركي مع التحالف العربي في اليمن.

وكان يفترض أن يصوت المجلس على مشروع القانون الذي تقدم به بيرني ساندرز ومجموعة من الأعضاء، إلا أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كوركر ومجموعة من الأعضاء دعوا إلى التصويت على عدم النظر في القانون نهائياً، فجاءت نتيجة التصويت بأكثرية 54 صوتا مقابل خمسة وأربعين.