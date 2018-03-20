انعقاد القمة العربية 15 الجاري في الرياض

أعلن الامين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الثلاثاء أن القمة العربية في دورتها الـ 29 ستعقد في 15 ابريل المقبل في الرياض.

وقال أبو الغيط في تصريحات للصحافيين إن الامانة العامة للجامعة تلقت "اخطاراً رسمياً" بذلك من المملكة السعودية.

وكان من المفترض ان تعقد القمة اواخر مارس الجاري، كما جرت العادة كل عام، لكن وزير الدولة للشؤون الافريقية احمد القطان قال مطلع الشهر الجاري ان موعد الانتخابات الرئاسية في مصر المقرر اجراؤها من 26 الى 28 مارس الجاري، استدعى اقتراح موعد آخر، الا ان هذا الموعد لم يناسب الأردن؛ الرئيس الحالي للقمة مضيفا انه سيتم تحديد موعد جديد.

وكانت القمة العربية السابقة عقدت في 29 مارس في منطقة البحر الميت في الأردن، بمشاركة جميع الدول باستثناء سوريا، التي علقت جامعة الدول العربية عضويتها منذ العام 2011.