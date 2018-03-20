محمد بن سلمان يبحث مع ترامب اليوم «نشاطات إيران الخبيثة»

بدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس، زيارة إلى الولايات المتحدة، على أن يلتقي اليوم (الثلاثاء) الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية على «تويتر»، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة، تعيد الثقل السياسي للعرب.

وكشف مسؤول في الإدارة الأميركية أنه سيتم إطلاق منتدى أميركي سعودي إماراتي لمقاربة تحديات المنطقة، ومن بينها أنشطة إيران والحرب في اليمن.

وأضاف أن نشاطات إيران الخبيثة سيتم بحثها خلال اجتماع الرئيس ترامب مع ولي العهد السعودي.

وقال إن «الرئيس ترامب يأخذ في الاعتبار آراء ولي العهد السعودي وقادة آخرين في المنطقة عند اتخاذ قراره النهائي بشأن الاتفاق النووي مع إيران».

وأكد ولي العهد السعودي، في مقابلة مع شبكة «سي بي إس» الأميركية، أن المملكة في حالتها الراهنة ليست السعودية الحقيقية التي كانت ما قبل العام 1979، مشيراً إلى أن ثورة الخميني في إيران «جعلتنا ضحايا للتطرف».

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