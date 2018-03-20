مؤتمر عالمي عن الأديان ينظمه مركز جنيف لحقوق الإنسان في يونيو

دعا رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، د. حنيف القاسم، إلى تعزيز حقوق المواطنة المتساوية بغية التصدي للتمييز العنصري وتعزيز المجتمعات المتسامحة والشاملة للجميع.

مشيراً إلى النموذج الإماراتي في التسامح، معلناً أن مركز جنيف سينظم مؤتمراً عالمياً في 25 يونيو المقبل في جنيف لمناقشة هذا الشأن. ووجه د. القاسم دعوته هذه في كلمته بالبيان الذي أصدره المركز بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري لعام 2018 والذي يوافق 21 مارس.

وأكد د. القاسم أنه «عندما يكون لجميع المواطنين الحق في التمتع بالحقوق والامتيازات والواجبات ذاتها، ليس فقط في أحكام الدساتير أو التشريعات، ولكن في الممارسة العملية». جنيف - البيان