«أبوظبي الأول» ينفي أي تعاملات للتلاعب بالريال القطري

نفى بنك أبوظبي الأول إجراء أي تعاملات بقصد التلاعب بالريال القطري، مؤكداً أن ما أوردته وكالة رويترز بهذا الصدد عار عن الصحة، وليس سوى شائعات، ومشدداً على أنه يحرص على اعتماد أعلى المعايير المهنية والتزام القوانين واللوائح في الدول التي يعمل بها.

ورداً على ما تم نشره من قبل وكالة رويترز، أكد بنك أبوظبي الأول: «إن بعض التقارير الإخبارية التي تضمنت شائعات تدعي بأن بنك أبوظبي الأول أجرى تعاملات بقصد التلاعب بالريال القطري هي تقارير عارية تماماً عن الصحة وقد فوجئنا بها.

إن بنك أبوظبي الأول ومن منطلق مكانته كأكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر المؤسسات المالية العالمية، يحرص دائماً على اعتماد أعلى المعايير المهنية ويلتزم بالقوانين واللوائح التي تصدرها الجهات التنظيمية في الدول التي يعمل بها».

وأضاف في بيانه: «لذا فإن بنك أبوظبي الأول يكذّب هذه الشائعات جملة وتفصيلاً، ويؤكد علاقات العمل المتميزة والوطيدة مع كافة الجهات التشريعية حول العالم، كما يشارك بصفة مستمرة في حوارات بناءة لضمان الالتزام التام بأحدث المتطلبات التنظيمية والقانونية».

وأكد بنك أبوظبي الأول، أن «التزامه المتواصل هو الأساس الذي يعتمد عليه في كافة عملياته، وعامل أساسي يدعم قدرة البنك على تمكين عملائه وشركائه لكي ننمو معاً».