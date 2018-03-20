قرقاش: في زمن المحاور يبرز رهان الإمارات على السعودية

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن تحمل بعدا عربيا مهما.

وقال معاليه في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر: تحمل زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن بعدا عربيا مهما، ففي منطقة مزقتها المحاور والتدخلات الإقليمية نرى الثقل السياسي للعرب عائدا وبقوة من خلال حضور الأمير وموقع السعودية.

وأضاف معاليه: في زمن المحاور يبرز رهان الإمارات على السعودية كرهان على محوّر العرب في زمن نحن أحوج ما نكون فيه لإستعادة الموقع والدور، والسعودية التي تملأ المنطقة أملا وطموحا هي لخير العرب وعزّهم.