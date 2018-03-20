عبدالله بن زايد وخالد آل خليفة يفتتحان مقر سفارة البحرين الجديد بأبوظبي

افتتح سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة مبنى سفارة مملكة البحرين الجديد في أبوظبي.

حضر حفل الافتتاح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وعبدالله المسعود رئيس المجلس الاستشاري الوطني والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين وعدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والخليجية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة إلى جانب عدد من الشخصيات الرسمية ورجال الأعمال.

وأزاح سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة الستار عن اللوحة التذكارية إيذانا بافتتاح مقر سفارة المملكة الجديد في منطقة السفارات بأبوظبي.

وهنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة بمناسبة افتتاح المبنى الجديد.. مشيدا بدور البعثة الدبلوماسية وجهودها الكبيرة في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين والتي تشكل نموذجا فريدا للأخوة وتزداد قوة ومتانة مرتكزة على أسس تاريخية متينة ازدادت رسوخا في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة " حفظه الله ".

وأكد معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين أن العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة تمتد جذورها لقرون طويلة.. حيث أرسى قواعدها الصلبة القادة والآباء الأولون وبناها وعززها المغفور لهما بإذن الله تعالى الأمير الراحل صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة "طيب الله ثراه" والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " وواصل نهجهما الحكيم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين "حفظه الله" وأخوه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وعرض خلال حفل الافتتاح .. فيلم وثائقي بعنوان " البحرين والإمارات.. علاقات أخوية متجذرة " استعرض العلاقات الثنائية والرؤية الواحدة بين البلدين الشقيقين في القضايا الإقليمية والدولية.

كما اطلع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على معرض الصور التاريخية المصاحب للاحتفال الذي يضم صورا مختلفة تتمحور حول العلاقات الإماراتية - البحرينية بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين تؤكد عمق العلاقات وتداخل أوجه الحياة الثقافية والاجتماعية.

من جانبه أكد محمد بن حمد صقر المعاودة سفير مملكة البحرين الشقيقة لدى الدولة قوة العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين والتي ترسخت منذ عهد المؤسسين وأثمرت نموذجا مميزا بين الأشقاء، مشيرا إلى أن تدشين مبنى السفارة الجديد يعكس مدى العلاقات الوطيدة والمميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين والتي ترتكز دوما على أسس المحبة والوئام والترابط والتلاحم والمصير المشترك.

وأوضح سفير مملكة البحرين الشقيقة لدى الدولة أن العلاقات في تقدم وازدهار على كل الصعد بدعم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" والدعم الكبير والمتواصل في تنمية وتعزيز العلاقات والتعاون المشترك والوصول بهما إلى أعلى المستويات.

وأشار المعاودة إلى أن المبنى الجديد لسفارة مملكة البحرين يشكل دلالة على متانة الروابط الأخوية التاريخية المتجذرة.. حيث تم هذا الإنجاز الذي خططت له وسعت إليه حكومة مملكة البحرين بفضل تلاقي الرؤى بين البلدين الشقيقين، فيما سيتم قريبا بمشيئة الله تعالى تشييد مبنى لقنصلية المملكة في إمارة دبي.