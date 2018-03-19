انطلاق تمرين «درع الخليج المشترك 1» بمشاركة 23 دولة

انطلق أمس تمرين «درع الخليج المشترك 1» الذي تنظمه وزارة الدفاع السعودية في المنطقة الشرقية بمشاركة قوات عسكرية من 23 دولة شقيقة وصديقة إلى جانب القوات السعودية ولمدة شهر كامل.

ويستهدف التمرين - الذي يعد أضخم التمارين العسكرية في المنطقة على الإطلاق سواء من حيث عدد القوات والدول المشاركة أو من ناحية تنوع خبراتها ونوعية أسلحتها - رفع الجاهزية العسكرية للدول المشاركة وتحديث الآليات والتدابير المشتركة للأجهزة الأمنية والعسكرية وتعزيز التنسيق والتعاون والتكامل العسكري والأمني المشترك.

وتشارك في التمرين قوات برية وبحرية وجوية ودفاع جوي وأسلحة استراتيجية لكل من قوات الدول المشاركة.

ويشكل تمرين درع الخليج المشترك 1 نقطة تحول نوعية على صعيد التقنيات المستخدمة إذ تعد من أحدث النظم العسكرية العالمية فضلاً عن المشاركة واسعة النطاق للدول المشاركة تتصدر أربع دول منها التصنيف العالمي ضمن قائمة أقوى 10 جيوش في العالم.

وتشكل التمارين التعبوية المتطورة الضخمة جزءاً من رؤية استراتيجية شاملة لوزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية لما لها من دورٍ كبير في الاستفادة من تراكم الخبرات بصورة مستمرة وتعزيز الجاهزية العسكرية والأمنية في مختلف الظروف لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. الرياض - وام