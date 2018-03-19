الإمارات: نواجه بقوة تحديات من إيران وإسرائيل وتركيا

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي. وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي عُقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى مصر وترؤسه جلسة المشاورات السياسية الثالثة بين البلدين، سبل تعزيز أوجه التعاون.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد أن العلاقة بين الإمارات ومصر والسعودية تزداد قوة، مشدداً على أنها ستوفر حياة أكثر تنوعاً لشعوب المنطقة، ولفت إلى أن التحديات التي تواجهها دولة الإمارات ومصر ليست في النطاق العربي فقط، بل تأتي من إيران وإسرائيل وتركيا أيضاً، وسنواصل العمل بكل قوة لمواجهتها.

إلى ذلك، شدد سموه، في مؤتمر صحافي مع نظيره المصري سامح شكري، على موقف الإمارات الثابت تجاه ما يجري في سوريا، وقال إن هناك مسؤولية عربية على الدول الأعضاء في مجلس الأمن بأن تقوم بدور أقوى من أجل حماية الشعب السوري وإيجاد المساحة والإمكانيات اللازمة لإعادة إنعاش الحوار السياسي.

وأكد سموه أهـمية استعادة كل ثقل عربي ممكن، حتى لا نرى فراغاً بعد الآن في ليبيا وسوريا واليمن. وقال: « يهمنا مواجـهة التحديات، ومن بينها انتشار التطرف والإرهاب». وأضاف: «مع الأسف، تعد قـــطر إحدى منصات انتشار هذا الأمر».