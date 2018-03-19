التحالف: أدلة على تهريب إيران صواريخ للحوثي

يعرض التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم، أدلة جديدة على تورط إيران في تهريب الصواريخ إلى ميليشيا الحوثي المرتبطة بطهران، في وقت دمرت طائرات التحالف مواقع وتجمعات للتمرد جنوب الحديدة، فيما حققت قوات الشرعية مكاسب كبيرة في المعارك بمحافظات البيضاء والجوف وعلى أطراف مأرب.



وكشف مصدر رسمي في التحالف العربي عن عزم التحالف اليوم الكشف عن أدلة على تورط إيران في تهريب الصواريخ إلى الميليشيات الحوثي المرتبطة بطهران. وقال المصدر إن التحالف "سيعرض أدلة على تورط إيران في تهريب الصواريخ إلى الميليشيات الحوثية" التي تستهدف بهذه الصواريخ مدنا سعودية.



ميدانياً، قتل العشرات من ميليشيا الحوثي الإيرانية في غارات جديدة لطائرات التحالف العربي استهدفت تجمعات لهم في مديريتي الحسينية والتحيتا في محافظة الحديدة، إضافة إلى تدمير آليات عسكرية.

وذكرت مصادر يمنية أن الغارات طالت مواقع مستحدثة للحوثيين في الحسينية، ونتج عنها مقتل 38 حوثياً، وجرح أكثر من 40 آخرين، فيما لقي 22 مسلحاً مصرعهم نتيجة غارات استهدفت تجمعاً لهم في التحيتا. وتتكبد الميليشيات الحوثية يومياً عشرات القتلى والجرحى من مقاتليها نتيجة الضربات الجوية للتحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية.



إلى ذلك، تمكنت قوات الشرعية اليمنية من تحرير ثلاثة مواقع جديدة في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء. وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): «إن قوات الجيش شنت هجوماً عنيفاً وواسعاً ضد الميليشيا الانقلابية في مديرية ناطع بالبيضاء وتمكنت من تحرير ثلاثة مواقع استراتيجية كانت تتمركز فيها الميليشيا، فيما لاتزال المواجهات مستمرة».



معارك الجوف



في السياق، تمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير مواقع جديدة شمال غرب محافظة الجوف، بعد مواجهات عنيفة مع الميليشيا الانقلابية. وقالت مصادر عسكرية للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن قوات الجيش نفذت هجوماً واسعاً على مواقع الميليشيا بمديرية برط العنان شمالي غرب الجوف، وتمكنت من تحرير عدد من المواقع في جبال الظهرة الاستراتيجية. كما تمكنت قوات الجيش وبإسناد مباشر من طيران الأباتشي التابع للتحالف العربي، من تحرير خط وجبل المهور ومواقع الخور وصيح بذات المديرية، كما فرضت حصاراً خانقاً على الميليشيا الانقلابية في معسكر طيبة الاسم الاستراتيجي.



مواجهات عنيفة



إلى ذلك، أسفرت مواجهات بين قوات الجيش وميليشيا الحوثي في مديرية الصلو بمحافظة تعز إلى مقتل ثمانية من الميليشيا. وقال الموقع الإخباري للجيش الوطني إن معارك عنيفة تجددت بين قوات الجيش الوطني والميليشيا الحوثية في نقيل مديرية الصلو، بعد هجوم عنيف مصحوب بقصف مدفعي مكثف شنته الميليشيا.



وفي صرواح بمأرب، دحرت قوات الشرعية ميليشيا الحوثي من مواقع عدة. وقال المصدر في تصريح نقلته وسائل إعلام يمنية إن القوات الحكومية طهرت مواقع في أطراف وادي الزغن بمديرية صرواح موقعة خمسة قتلى وجرحى في صفوفهم.



سجون سرية



كشفت مصادر يمنية عن قيام ميليشيا الحوثي الإيرانية باستحداث سجون سرية، بالعاصمة صنعاء وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرتها. وذكرت المصادر أن الحوثيين استحدثوا سجوناً سرية جنوب وشمال العاصمة صنعاء، ونقلوا إليها عشرات المعتقلين والمخفيين قسراً.



وقالت المصادر إن القياديين في ميليشيا الحوثي «أبو عماد» مسؤول الأمن القومي، و«أبوكاظم» مسؤول الأمن السياسي، هما من يقف خلف السجون السرية الجديدة التي يتعرض فيها المساجين لأبشع أنواع التعذيب، ويتم حرمانهم من الأكل والشرب لأيام. وتعمد الميليشيا إلى اعتقال البعض من دون تهم، وإنما فقط لمساومة أسرهم وأقاربهم على دفع فدية مالية تصل في بعضها إلى ملايين. صنعاء - وكالات