طعن إسرائيلي في القدس واستشهاد المنفّذ

طعن فلسطيني حارساً أمنياً إسرائيلياً في البلدة القديمة في القدس الأحد وأصابه بجروح بالغة قبل استشهاده برصاص شرطي إسرائيلي، وشنت قوات الاحتلال الليلة الماضية حملة اعتقالات ودهم في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة، واقتادت ما لا يقل عن 15 فلسطينياً، وترافق ذلك مع توغل آليات عسكرية في قطاع غزة الذي شنت طائرات عسكرية غارة جوية على مناطق فيه، في وقت اقتحم 212 مستوطنا باحاتِ المسجد الأقصى.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن جنديا في البلدة القديمة من القدس المحتلة تعرض لعملية طعن أدت لإصابته بجروح خطرة. وقال نشطاء فلسطينيون في القدس المحتلة إن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب وأصابته بجروح ومنعت طواقم الإسعاف الاقتراب منه قبل أن يعلن استشهاده لاحقا.

وأوضحت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية أن الشهيد ينحدر من قرية عقربا قضاء نابلس ويدعى عبد الرحمن بني فضل ويبلغ من العمر 28 عاما. وقالت مصادر فلسطينية إن منفذ العملية متزوج وأب لطفل وقام بطعن الجندي في الجزء العلوي من جسده ما تسبب بإصابات خطرة.

إلى ذلك ذكرت مصادر فلسطينية أن 212 من المستوطنين والجنود اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة تحت حماية شرطة الاحتلال، على شكل مجموعات متتالية. إلى ذلك أفادت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت 15 مواطناً من مدن نابلس ورام الله والقدس وقلقيلية وبيت لحم وذلك بزعم القبض عبد الحكيم عاصي ويحمل الهوية الإسرائيلية للاشتباه بأنه منفذ عملية الطعن التي قتل فيها مستوطن «حاخام» ووقعت قبل نحو شهر.

وفي غزة توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية شرق محافظة خان يونس جنوب القطاع، وجاءت عملية التوغل بعد ساعات من قيام طائرات إسرائيلية بشن سلسلة غارات عنيفة على أراض زراعية شرق حي الزيتون، جنوبي شرقي مدينة غزة.، أعلن جيش الاحتلال أنه قصف منشأة تحت الأرض لحركة حماس ودمر نفقاً أيضا قيد الإنشاء يمكن أن يستخدم لشن هجمات.