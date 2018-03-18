ختام المناورات البحرية المصرية الفرنسية المشتركة

أعلنت القوات المسلحة المصرية، أمس، ختام فعاليات التدريب البحري المصري - الفرنسي المشترك الذي نفذته عناصر من القوات البحرية من الجانبين على مدار عدة أيام بنطاق عمليات البحر الأحمر.

وذكرت القوات المسلحة المصرية في بيان أن التدريب تضمن تنفيذ الجانبين لعدد من الرمايات والتدريب على أعمال مقاومة الإرهاب وتعزيز الأمن البحري وتنفيذ التدريب على حق الزيارة والتفتيش على السفن المشبوهة وتأمين السفن ذات الشحنات المهمة فضلاً عن التدريب على الإمداد بالوقود بين القطع البحرية.

كما تم التدريب بحسب البيان على تبادل أسطح الطيران للطائرات المشاركة بين القطع البحرية المصرية والفرنسية بهدف صقل مهارات وقدرات العناصر المشاركة بما يسهم في تعزيز الكفاءة القتالية للقوات البحرية لكلا البلدين.