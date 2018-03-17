مقاتلات التحالف تدمر معسكرا تدريبيا وآليات عسكرية للحوثيين في الحديدة

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة - وبإسناد من القوات المسلحة الإماراتية - سلسلة غارات جوية استهدفت معسكرا تدريبا وتعزيزات عسكرية ومخازن أسلحة وذخيرة تابعة لميليشيا الحوثي الإيرانية في جبهات الساحل الغربي.

وأسفرت الغارات الجوية عن تدمير أحد أهم معسكرات التدريب التابع لميليشيات الحوثي الإيرانية في محافظة الحديدة إضافة إلى مصرع وجرح عدد من المدربين والقادة العسكريين والعشرات من المليشيا الحوثية التي تكبدت خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

كما دمرت المقاتلات مخازن أسلحة وذخائر وآليات ومركبات عسكرية في مديرية الحسينية.. إضافة إلى 4 دبابات تابعة للميليشيا في مناطق متفرقة بجبهة الساحل الغربي لليمن في ضربات نوعية لمقاتلات التحالف أربكت صفوف الحوثيين وسط هزائم متلاحقة وفرار جماعي لعناصرهم.

وتواصل مقاتلات التحالف العربي شن الغارات الجوية على مناطق تجمعات ميليشيات الحوثي الإيرانية وتدمير التعزيزات العسكرية والآليات التابعة لها في مناطق الساحل الغربي في إطار الضربات المتلاحقة للمشروع الانقلابي الإيراني في اليمن.