دور فاعل للإمارات في تنمية أرض الصومال

أكد موسى عبدي رئيس جمهورية أرض الصومال، أهمية الاتفاقية المبرمة مع موانئ دبي العالمية لتطوير ميناء بربرة في تحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد، وأن المنطقة بأكملها ستجني ثمار هذا التعاون الذي يوفر المزيد من فرص العمل.

وقال إن بلاده تتمتع بعلاقات تاريخية مميزة مع دولة الإمارات التي تقوم بدور فاعل ومؤثر في دفع عملية التنمية الشاملة في بلادنا. وأوضح خلال مؤتمر صحافي في نادي دبي للصحافة أمس، أن برلمان الصومال تجاهل كل المشكلات التي تواجه بلاده ليعمل على تعطيل مشروع تنموي يوفر آلاف فرص العمل للشباب، مشيراً إلى أن اعتراض البرلمان على اتفاقية تطوير ميناء بربرة لا قيمة له ولن يؤثر في الجدول الزمني لتنفيذ المشروع المـــقرر استكماله خلال عامين من بدء العمليات.

وقال عبدي إن حديث مقديشو عن ضرورة الأخذ برأيها ومشورتها بخصوص اتفاقية ميناء بربرة أعتبره مجرد «مــزحة» فنحن دولة مستقلة.