الإمارات: الحوثي أكبر عقبة أمام الحل السياسي في اليمن

رحبت الإمارات، أمس بالبيان الذي أصدره مجلس الأمن بإدانته للميليشيات الحوثية وممارساتها في اليمن، وأكدت أن الميليشيات أكبر عقبة أمام الحل السياسي في اليمن.

في وقت دمرت منظومة الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف العربي، صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثي نحو مدينة المخا، كما تم إحباط محاولة إدخال عتاد عسكري حوثي قبالة الحدود السعودية اليمنية. وقال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدة عبر «تويتر»، كل الترحيب بالبيان الرئاسي في مجلس الأمن بشأن اليمن.

والذي كان واضحاً في إدانته للميليشيات الحوثية وممارساتها، وفِي تناوله للأزمة الإنسانية وجهود التحالف العربي تجاهها، وبتأكيده الحلّ السياسي ومرجعياته. في الأثناء، دافع وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، عن الدعم العسكري الذي تقدمه واشنطن لقوات التحالف بقيادة السعودية في اليمن، محذراً من أن إنهاء الدعم من شأنه أن يزيد المسلحون الحوثيون من انتهاكاتهم.

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