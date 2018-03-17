مفتي لبنان يشيد بمواقف الإمارات والسعودية تجاه بلاده

أشاد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بمواقف دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تجاه بلاده ودعمهما المستمر لمؤسساته ليبقى بلداً عربياً مستقلاً ومتعاوناً مع أشقائه العرب.

وثمن كافة الجهود التي تعزز استقرار وأمن لبنان وأمنه، لا سيما تلك التي تدعم الدولة ومؤسساتها الشرعية وعلى وجه الخصوص القطاع الاقتصادي. جاء ذلك خلال استقباله في دار الفتوى حمد سعيد سلطان الشامسي سفير الدولة لدى لبنان ووليد البخاري القائم بالأعمال في سفارة السعودية بحضور معين المرعبي وزير الدولة لشؤون النازحين اللبناني.

كما ثمن المفتي مشاركة الإمارات والسعودية في مؤتمر «روما 2» المخصص لدعم القوى الأمنية اللبنانية.. معتبراً ذلك تأكيدا على الاحتضان المستمر للبنان خاصة في ظل الظروف التي يمر بها.