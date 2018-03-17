الإمارات تؤكد التزامها الدائم تجاه الشعب الفلسطيني

جددت معالي الدكـــتورة مــيثاء بنت سالم الــــشامسي وزيرة دولة تأيـــيد دولة الإمارات للمـــجهودات التي تقوم بها وكالة غوث وتشغــيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في حماية حقوق وكرامة اللاجئين الفلسطينيين، كما أكدت التزام الإمارات الدائم تجاه الشعب الفلسطيني.

وقالت معاليها في كلمة ألقتها في المؤتمر الوزاري الاستثنائي لدعم وكالة «الأونروا» في روما إن دولة الإمارات تثمن هذه الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وكذلك تأييدها لتوجه «الأونروا» في أهمية حشد الجهود الجماعية الذي يعتبر تحقيقاً لما تحتاجه الاستجابة لهذا الصراع.

وتقدمت الشامسي بالشكر إلى وزراء الخارجية في كل من مصر والأردن والسويد على استضافة هذا الحدث، بالإضافة إلى العاملين في وكالة الأونروا على جهودها الحثيثة في تلك المنطقة التي تتمتع بأهمية ومكانة عظمى.

وأشارت في كلمتها إلى دعم دولة الإمارات المستمر للشعب الفلسطيني الشقيق عبر تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية.. وقالت إن دولة الإمارات تأمل في رؤية تقدم عاجل وسريع لضمان حق الفلسطينيين في دولة مستقلة، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على العديد من الأصعدة والتحديات في المنطقة.

وأضافت أنه لكي نتمكن من تعزيز الاستقرار في المنطقة وإحراز تقدم في القضية الفلسطينية يجب مواصلة دعم عملية السلام في الشرق الأوسط باعتبارها الإطار السياسي الذي يتم من خلاله عقد كافة الاتفاقيات.

تأكيد إماراتي

وأكدت الشامسي التزام الإمارات الدائم والمعهود تجاه الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى إجلال العمل الذي تقوم به وكالة الأونروا، موضحة أنه على مدى السنوات الخمس الأخيرة قدمت دولة الإمارات قرابة 500 مليون دولار أميركي كمساعدات للشعب الفلسطيني منها 104 ملايين دولار متعددة الأطراف لوكالة الأونروا.

وأضافت أنه إيماناً بأن التعليم يمثل هوية وكرامة اللاجئين الفلسطينيين فقد كانت الإمارات سباقة في تغطية العجز المالي لميزانية التعليم لوكالة الأونروا خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة من خلال تقديم دعم مالي متواصل بلغت قيمته 45 مليون دولار لتعزيز سير العملية التعليمية في غزة وعدم تأجيل أي من الأعوام الدراسية، حفاظاً على مستقبل الشباب الفلسطينيين.

وأوضحت معاليها أنه بالإضافة إلى المساهمات الطوعية السنوية لدعم الأونروا بقيمة 1,8 مليون دولار فقد قدمت الإمارات دعماً بقيمة مليوني دولار كمساعدات عاجلة لتمويل العجز في برنامج الأمم المتحدة المخصص لتوفير الوقود لتشغيل الكهرباء في المستشفيات بقطاع غزة.

وأشادت الشامسي بالدور إلى تقوم به وكالة الأونروا في تحقيق الاستقرار والتماسك الاجتماعي بين الفئات الأكثر ضعفاً بمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في منطقة تعاني أساساً من آثار الأزمة السورية والإرهاب ومخاطر التطرف المتنامية.. كما توجهت بالشكر لكافة الفرق العاملة في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين على ما قاموا به من أعمال لتحقيق تلك الأهداف وتمنياتها لهم باستمرار النجاح والعمل الدؤوب.

وضم الوفد صقر ناصر الريسي سفير الدولة لدى إيطـــاليا ممثـــل دائم للدولة في منظمة الأغذية والــزراعة «الفاو» وسلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية.

عملية السلام

إلى ذلك، وصف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، العلاقات السعودية الأميركية بالتاريخية. جاء ذلك ضمن أول حديث أدلى به ولي العهد لبرنامج «60 دقيقة» على تلفزيون «سي بي اس» الأميركي بمناسبة زيارته المرتقبة للولايات المتحدة.

ورداً على سؤال حول قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنقل السفارة الأميركية إلى القدس وتأثيره على مسار عملية السلام، والتي يتولى ملفها صهر ترامب ومستشاره جاريد كوشنر، قال ولي العهد، إن المملكة تركز كل مجهوداتها لدفع عملية السلام للجميع. وأضاف: «نحاول ألا نركز على أي شيء يمكن أن يخلق التوتر، فمن طبيعتي دائماً أن أكون إيجابياً، لذا أحاول أن أركز على الأشياء التي تدعم مصالح الشعب الفلسطيني ومصلحة الجميع».

دعم نمساوي

أكدت النمسا استمرارها في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقال أمين عام وزارة خارجية النمساوية ميخائيل لينهارت في كلمــته في مؤتمر المانحين المعني بدعم «الأونروا» الذي استضافته روما: إن مشاركتنا في المؤتمر دليـــل على تضامن النمسا مع وكالة إغاثة الفلسطينيين وإشارة مهمة تعيد التأكيد على دعم المجتمع الدولي للوكالة.