مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين في حادث دهس بالضفة الغربية

دهس شخص مجهول بسيارته أربعة جنود إسرائيليين في الضفة الغربية، مما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح متوسطة إلى خطيرة، بحسب وكالة قدس برس إنترناشونال.

وقدم مسعفون الإسعافات الأولية للجرحى قبل نقلهم إلى مركز رابين الطبي في بتاح تكفا. وأصيب سائق السيارة 26 عاما من بلدة برطعة بإصابات خفيفة إلى متوسطة، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأوضحت القناة الإسرائيلية العاشرة، أن قوات الاحتلال اعتقلت السائق الفلسطيني.

وما زالت ملابسات الحادث غير واضحة.

وأكد الجيش الإسرائيلي يقول واقعة الدهس في الضفة الغربية هي هجوم فلسطيني متعمد يستهدف جنودا.