تحطم مروحية أميركية في العراق على متنها 7 عسكريين

أعلنت القيادة المركزية الأميركية الجمعة عن تحطم طائرة مروحية عسكرية أميركية من طراز "بلاك هوك"، كان على متنها 7 عسكريين غربي العراق.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية أن "الطائرة كانت تقل جنودا أمريكيين وسقطت غربي العراق"، وأن فرق الإنقاذ توجهت إلى موقع الحادث.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أميركيين قولهم إنه استنادا إلى التقارير الأولية فإن المروحية من طراز "HH-60 Black Hawk"، وسقطت قرب القائم في محافظة الأنبار على مقربه من الحدود السورية.

ورجح أحد المسؤولين الأميركيين وقوع ضحايا، إلا أنه استبعد وجود أي مؤشرات حتى الآن على أن الطائرة أسقطت "بنيران معادية".

من جانبها نقلت "السومرية نيوز" عن مصدر مطلع قوله إن "مروحية عسكرية أميركية من طراز بلاك هوك سقطت بالقرب من معمل الفوسفات في قضاء القائم بمحافظة الأنبار".