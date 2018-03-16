الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج تنطلق اليوم

أشادت السفارة المصرية في أبوظبي بتعاون ودعم السلطات الإماراتية ، لتسهيل عمليات الاقتراع للناخبيين المقمين في الدولة للاداء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تنطلق اليوم (الجمعة)، على أن تستمر ثلاثة أيام. وستجري عملية التصويت في هذه الانتخابات في 139 مقراً انتخابياً حول العالم.

واكدت السفارة في بيان لها انهاء كافة استعداداتها لبدء عمليات التصويت، وأوضحت في بيانها أن عملية التصويت ستبدأ الساعة 9 من صباح اليوم وتستمر حتى 9 مساء على مدى 3 أيام.. وذلك بمقرها في أبوظبي والقنصلية العامة المصرية بدبي. وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها انتهت تماماً من توفير جميع الأوراق والمستلزمات والمتطلبات بداخل مقار جميع السفارات والقنصليات بالخارج. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في الداخل في الفترة من الـ26 وحتى الـ28 من مارس الحالي.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا المصريين إلى الإقبال بأعداد كبيرة على التصويت، وقال إن حكومته أوفت بوعودها في فترة رئاسته الأولى وأضاف خلال زيارة لوزارة الداخلية «لما ينزل العدد (كله) وثلثه يقول لا أشرف كتير (من) إنه ينزل نص (نصف) العدد دا والكل يقول آه نعم».

تسيير حافلات

في الأثناء، تسير إدارة نادي الجالية المصرية في إمارة رأس الخيمة، اليوم الجمعة، 10 حافلات لنقل أبناء الجالية المصرية من الناخبين إلى مقر اللجنة الانتخابية بالقنصلية المصرية في دبي، وذلك خلال أيام الاقتراع من 16 - 18 مارس، تيسيراً على أبناء الجالية المصرية المقيمين في دولة الإمارات للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.

وأوضح الناطق باسم مجلس إدارة النادي محمد حسن الشافعي، إن تسيير الحافلات يأتي ضمن برامج إسعاد أبناء الجالية المقيمين في إمارة رأس الخيمة والإمارات المجاورة، حيث تم الإعلان عن تفاصيل الاشتراك بالرحلة المجانية التي تتضمن تقديم وجبات ومشروبات.

وأكد الشافعي، مواصلة النادي تقديم كل خدماته لأبناء الجالية المصرية، حيث تم تجهيز وتدريب فريق من أبناء الجالية المتطوعين لتنظيم ومساعدة الناخبين في الوصول للمقر الانتخابي بسهولة ويسر، لافتاً إلى أن إدارة النادي أعلنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به، أن الحافلات موجودة على مدار اليوم، حيث تنطلق أول حافلة من أمام مقر النادي في الساعة التاسعة صباحاً، وتحريك الحافلات الأخرى بحسب الإقبال، بالإضافة لوضع حافلات احتياطية في حالة ارتفاع الأعداد.

وأشار إلى أن الجهات المعنية في دولة الإمارات وفرت كل وسائل الدعم لضمان وصول الناخبين إلى مقر اللجنة الانتخابية بالقنصلية المصرية في منطقة السفارات بدبي.

استعدادات

في السياق، أعلنت السفارة المصرية في الخرطوم اكتمال استعداداتها لانطلاق عملية الاقتراع، للجالية المصرية في السودان، التي تعد واحدة من أكبر الجاليات بالسودان.

وقال المستشار الإعلامي للسفارة عبد النبي صادق لـ«البيان» إن الهيئة الوطنية للانتخابات وفرت للسفارة جميع متطلبات العملية الانتخابية من دعم لوجستي وغيره، وتم تجهيز اللجان وتوجيه الدعوة لكل أفراد الجالية بالسودان لممارسة حقهم الدستوري والإدلاء بأصواتهم لاختيار قيادتهم بكل حرية.

رسالة

توجَّهت السفيرة وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، نبيلة مكرم برسالة إلى المقيمين بالخارج عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وأكدت الوزيرة، أنَّه بعد بضع ساعات ستبدأ الانتخابات الرئاسية في كل دول العالم، وقالت: «إننا في حرب شرسة تتطلب توحيد الصفوف في الداخل والخارج وحان وقت تلبية نداء الواجب».