التحالف يدك تعزيزات عسكرية للحوثيين في الساحل الغربي

دمرت طائرات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، بضربات نوعية، تعزيزات عسكرية ومخزن أسلحة وذخيرة تابعا لميليشيا الحوثي الإيرانية في جبهة الساحل الغربي لليمن، وسط فرار جماعي لعناصر الميليشيا، التي تكبدت خسائر فادحة في العديد والعتاد، كما قصفت مقاتلات التحالف العربي مواقع الميليشيا في مديريتي صرواح وخب والشعف بمحافظتي مأرب والجوف، بالتزامن تمكنت قوات الشرعية من السيطرة على عدد من القرى في أطراف مديرية الصلو بتعز جنوبي، بعد مواجهات مع ميليشيا الحوثي.

وشنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، سلسلة غارات جوية استهدفت تعزيزات عسكرية ومخزن أسلحة وذخيرة تابعة لميليشيا الحوثي الإيرانية في مديريات باجل والجراحي والتحيتا بجبهة الساحل الغربي لليمن.

وقالت مصادر يمنية إن الغارات أسفرت عن تدمير تعزيزات عسكرية ومخزن أسلحة وذخيرة تابع لميليشيا الحوثي الإيرانية في مديرية باجل.

وأضافت ان مقاتلات التحالف العربي دمرت آليات عسكرية أثناء توجهها من مديرية زبيد إلى مديرية الجراحي كانت تسعى الميليشيا للزج بها إلى الجبهات غير أن القصف دمرها بالكامل في ضربات نوعية أربكت صفوف الميليشيا وسط فرار جماعي لعناصرها.

وأسفرت غارات مقاتلات التحالف العربي أيضاً عن مصرع وإصابة العشرات من ميليشيا الحوثي الإيرانية وتدمير عشرات الآليات العسكرية تكبدت على إثرها تلك الميليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وتواصل مقاتلات التحالف العربي شن غاراتها الجوية على مناطق تجمعات ميليشيا الحوثي الإيرانية وتدمير التعزيزات العسكرية والآليات التابعة لها في مناطق الساحل الغربي.

كذلك قصفت مقاتلات التحالف العربي مواقع المليشيا في مديريتي صرواح وخب والشعف بمحافظة الجوف.

وحسب مصادر عسكرية فإن مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنت عدة غارات على مواقع الميليشيا المتمركزة في بعض مناطق مديرية صرواح محافظة مأرب شرق العاصمة صنعاء.

وذكرت مصادر عسكرية ان الغارات دمرت اطقم مقاتلة للميليشيا أثناء تحركاتها بين مواقع الميليشيا في المنطقة ، مما ادى الى احراقها بالكامل.

من جانبها دمرت مدفعية الجيش الوطني عدداً من تحصينات الميليشيا في ذات المنطقة ملحقة بها خسائر كبيرة في الاعتاد والأرواح لم يتبين حصرها حتى هذه اللحظة.

وحسب المصادر فإن الميليشيا الحوثية تحشد المئات من طلبة المدارس الى «ريمة حميد» ومناطق أخرى قريبة من صرواح تحت قيادة المدعو «الحاكم» للزج بهم في معارك صرواح بعد تكبدها خسائر كبيرة في الأرواح والسلاح في هجومها الأخير قبل ما يقارب الأسبوعين.

وفِي الجوف جددت مقاتلات الجو التابعة للتحالف العربي غاراتها على مواقع وتعزيزات الميليشيا الانقلابية في جبهتي حام والعقبة شمالي محافظة الجوف.

وطبقاً لمصادر عسكرية فإن مقاتلات التحالف استهدفت بغاراتها الجوية تعزيزات للميليشيا في منطقة حام بمديرية المتون. وأسفرت الغارات عن تدمير عدد من العربات والأطقم القتالية ومقتل وإصابة كل من كان على متنها من عناصر الميليشيا الانقلابية.

وفي جبهة العقبة بمديرية خب الشعف شمالي الجوف استهدفت المقاتلات الجوية بغارات مماثلة مواقع للميليشيا الانقلابية. وادت الغارات الى تدمير آليات قتالية، وأسلحة متوسطة، علاوة على سقوط عدد من القتلى والجرحى من العناصر الانقلابية

في الأثناء تمكنت القوات الشرعية من السيطرة على عدد من القرى في أطراف مديرية الصلو جنوب شرقي تعز جنوبي اليمن، بعد مواجهات مع ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وتطل القرى التي تمت السيطرة عليها، على وادي موقعة، الذي يربط بين مديريات الصلو وسامع ودمنة خدير، وفق ما أفادت «سكاي نيوز عربية»، أمس.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن القوات الشرعية استولت على بعض الأسلحة التي تركها الحوثيون بعد أن فروا من مواقعهم في المنطقة.