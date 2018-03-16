الجيش الليبي يفرض حظراً على حركة الطيران في جنوب البلاد

فرض الجيش الليبي حظراً جوياً على حركة الطيران على جنوب ليبيا أو الهبوط في مطارات الجنوب الترابية، في وقت قالت وسائل إعلام ليبية، إن مجموعة مسلحة مجهولة اختطفت المدعي العام العسكري في حكومة الوفاق الوطني الليبية بطرابلس اللواء مسعود أرحومة.

وأفاد فاضل مسعود نجل المدعي العام العسكري بأن مجموعة مسلحة مجهولة خطفت مساء أمس، والده واثنين من مرافقيه قرب منزل العائلة بمنطقة صلاح الدين في العاصمة طرابلس. وأوضح أرحومة لموقع الوسط الليبي أن مجموعة مسلحة مجهولة خطفت والده والسائق والحارس الشخصي قبل وصولهما إلى المنزل عائداً من عمله. وأضاف: «سمعنا أصوات إطلاق رصاص، وبعد أن خرجنا اكتشفنا أن مجموعة مسلحة في ثلاث سيارات قامت بخطف والدي على بعد 200 متر تقريباً من المنزل».

في سياق آخر فرض الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر حظراً جوياً على جنوب ليبيا ومنع بشكل قاطع الهبوط في المطارات الترابية في الجنوب، وحذرت غرفة عمليات القوات الجوية في منشور شديد اللهجة، كل من يهبط في تلك المنطقة من دون تصريح بأنه سيكون في مرمى نيران المقاتلات والقاذفات والمروحيات التابعة لهم.

كما طالبت الغرفة الطيران المدني وشركات النقل الجوي أخذ تصريحات الهبوط والإقلاع والمرور بالمجال الجوي مما يسمى بمراكز العمليات والسيطرة الجوية وإلا ستلقى المصير ذاته، بحسب الغرفة. وكانت «عملية الكرامة» أعلنت مطلع الشهر الجاري إطلاق عملية عسكرية تحت اسم «فرض القانون في الجنوب الليبي»، بناءً على تعليمات المشير خليفة خفتر الذي أعطى الضوء الأخضر للبدء فيها.

قال مصدر مقرب من اللواء مسعود أرحومة، المدعي العام العسكري بحكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة دولياً، إن مجهولين خطفوا اللواء أرحومة قرب منزله الكائن بمنطقة صلاح الدين في العاصمة طرابلس.

من جانبه، أكد فاضل مسعود نجل المدعي العام العسكري، في اتصال هاتفي مع موقع «بوابة الوسط» الإلكتروني، أن «مجموعة مسلحة مجهولة خطفت والدي والسائق والحارس الشخصي» قبل وصولهم إلى منزل العائلة عادة من عمله بمنطقة صلاح الدين في طرابلس.