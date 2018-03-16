«الجزيرة» بلا مصداقية أو معايير أخلاقية

على الرغم من أن قناة الجزيرة القطرية فقدت مصداقيتها منذ سنوات، إلا أن مستويات الانحدار التي وصلت إليها خلال الشهور الماضية، تعبّر عن افتقادها لأدنى المعايير المهنية والأخلاقية.

وأشار معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى فقدان مصداقية القناة ومذيعيها، في تغريدة له أمس، على صفحته بـ «تويتر»: «نديم قطيش مبدع كعادته في وصف هوس الجزيرة والإعلام المملوك من الدوحة بالنظر إلى العالم من خرم أزمة قطر، لعل أهم ضحايا الأزمة الضرر الذي طال مهنية هذه القناة ومذيعيها».

وكان الإعلامي اللبناني نديم قطيش انتقد «الجزيرة» والطريقة المشوهة التي تناقلت فيها خبر زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبريطانيا.

وقال قطيش ساخراً من تغطية القناة: «تظاهرات حاشدة ومندّدة قوبلت بها زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى بريطانيا! جحافل وبسبب ضخامة التظاهرات، الإعلام ما قدر إلا أن يغطيها وتم نقلها مباشرة على الهواء.. صحيح أنها تظاهرة من شخص واحد ولكنها تظاهرة!».