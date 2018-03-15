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محمد بن سلمان: إذا طورت إيران قنبلة نووية سنفعل نفس الشيء

المصدر:
  • سكاي نيوز عربية
التاريخ:
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أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة تلفزيونية، إن السعودية ستطور قنبلة نووية إذا أقدمت إيران على تلك الخطوة.

وقال ولي العهد، في مقابلة مع قناة "سي.بي.إس"، إن السعودية لا تريد حيازة أي قنبلة نووية، لكنها ستطور دون شك مثل هذه القنبلة في أسرع وقت ممكن إن أقدمت إيران على تلك الخطوة.

ونشر الموقع الإلكتروني للقناة الأميركية، الخميس، مقتطفات من المقابلة مع الأمير محمد بن سلمان، على أن يتم بثها كاملة الأحد المقبل.

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