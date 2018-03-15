«الهلال الأحمر» توزّع 1180 سلة غذائية على أهالي قرى الصلو في تعز

واصلت «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي»، تنفيذ حملاتها الإنسانية والإغاثية، بهدف تحسين الحياة المعيشية للأشقاء في اليمن، ومساعدتهم على تجاوز الظروف المعيشية الصعبة التي خلفها حصار مليشيا الحوثي الإيرانية.

فقد وزعت فرق الهلال الأحمر، 1180 سلة غذائية، انطلاقاً من مدرسة الثورة بقرية الضعة بمديرية الصلو في تعز، ضمن المرحلة الثانية من عملية التوزيع، التي استهدفت قرى الضعة والزنح والذنيب والعزر والمعموق والموسطة وحجامة وحمدة والشعابي والصعرة.

أوضاع

يأتي توزيع السلال الغذائية والسلع الأساسية على أهالي القرى التابعة لمديرية الصلو، في إطار مساعي «الهلال» لتطبيع الأوضاع، وتحسين الخدمات المقدمة للأشقاء، في وقت تعاني فيه الأسر صعوبات، نتيجة الآثار التي خلفتها الممارسات الإرهابية لمليشيا الحوثي الإيرانية.

وأكد المهندس جمعة عبد الله المزروعي رئيس فريق الهلال الأحمر في عدن، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن الدعم الإماراتي لليمن، يأتي إطار حرص وتوجيهات القيادة الرشيدة، بالوقوف إلى جوار الأشقاء اليمنيين، ومساعدتهم على تجاوز الظرف الصعب الذي يعيشونه.. مشيراً إلى تكثيف «الهلال» عملية تقديم كل أوجه الدعم لليمن وشعبه، على المستويات الإنسانية والإغاثية والتنموية، في سبيل توفير سبل العيش الكريم لهم، ورفع المعاناة عنهم.

من جانبهم.. أشاد أهالي القرى التابعة لمديرية الصلو، والذين شملتهم عملية التوزيع بدور الهلال الأحمر الإماراتي، في إغاثتهم، في ظل ما يعانونه من أوضاع إنسانية صعبة، وما يكابدونه في سبيل توفير ما يسد رمق أسرهم.

وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، على دعمها للأسر اليمنية، استمراراً لنهج الخير المتأصل في نفوس أبناء الإمارات الأوفياء ومساعدتهم أشقاءهم.