السفير المصري لدى الدولة لـ «البيان»: أكملنا الاستعداد لاستقبال الناخبين

دخل المصريون في الخارج اعتباراً من، أمس، مرحلة الصمت الانتخابي، تنفيذاً لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تقضي بحظر أي نوع من أنواع الدعاية الانتخابية قبل عملية التصويت في الانتخابات بيومين.

وقال السفير المصري لدى الدولة وائل جاد، إن السفارة أكملت جميع الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين بدولة الإمارات العربية، والمقرر إجراؤها يوم الجمعة المقبل، وتستمر لثلاثة أيام، في كل من مقر السفارة المصرية بأبوظبي ومقر القنصلية العامة بدبي.

وأوضح لـ«البيان» إن عملية التصويت تتضمن حضور الناخب أمام لجنة السفارة للإدلاء بصوته، متى كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمناً الرقم القومي، وأنه على الناخب أن يباشر هذا الحق بنفسه، علماً بأنه لن يتسنى لحاملي بطاقات الرقم القومي المدون بها العنوان «مقيم بالخارج» الإدلاء بأصواتهم، كما أن حاملي جوازات السفر غير المميكنة ومن لا يحملون بطاقات الرقم القومي، لن يتسنى لهم التصويت.

وقال السفير وائل جاد إن الاستحقاقات الانتخابية السابقة كشفت عن مدى إقبال الجالية المصرية بدولة الإمارات على ممارسة حقهم الانتخابي، وهو الأمر الذي يحفز البعثة على بذل أقصى قدر ممكن من الجهد لاستقبال الأعداد الكبيرة المتوقعة، لاسيما في ضوء الخصوصية الشديدة للعلاقات المصرية الإماراتية التي تجعل الجميع يحرصون على إبراز هذا الحدث بالمظهر الحضاري الذي يليق بمصر.

وأضاف إن السفارة تقوم بالترويج لهذا الاستحقاق الانتخابي من خلال كل وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة، والتحديث الدوري لصفحة السفارة، فيما يتعلق بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، والتواصل مع وسائل الإعلام الإماراتية، وتجمعات المصريين المختلفة.