واشنطن: إيران مسؤولة عن معاناة اليمن

أكد قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل أن الأسلحة التي بحوزة الحوثيين هي تهديد للولايات المتحدة، كما أنها تهديد للسعودية. وقال فوتيل، خلال جلسة استماع في الكونغرس، إن ميليشيا الحوثي تحصل على الأسلحة من إيران، مشيراً إلى أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران هي المسؤولة عن الكارثة الإنسانية في اليمن.

على الأرض، تقدمت قوات الشرعية مسنودةً بالتحالف العربي، عبر 4 محاور رئيسة، في اتجاه معقل زعيم الميليشيات الانقلابية عبد الملك الحوثي، في مران التابعة لمديرية حيدان بمحافظة صعدة، وتمكنت من تحرير جبال استراتيجية.