الشرعية تهاجم معقل الحوثيين عبر 4 محاور

تقدمت قوات الشرعية مسنودة بالتحالف العربي، عبر 4 محاور رئيسة في اتجاه معقل زعيم الميليشيات الانقلابية عبدالملك الحوثي، في مران التابعة لمديرية حيدان بمحافظة صعدة، في وقت ضبطت الأجهزة الأمنية في مأرب شحنة أسلحة كانت في طريقها للميليشيا.

وقالت مصادر إن الجيش تقدم نحو مران عبر محور علب بمديرية باقم، ومحور البقع، ومحور رازح، التابعة لمحافظة صعدة، إلى جانب تقدمه عبر محور مديرية برط العنان التابعة لمحافظة الجوف، وباتت مناطق مديريتي حيدان وساقين وجبال مران، في فك كماشة لقوات الجيش والتحالف، إلى جانب مديريتي الصفراء وحشوة على طريق مركز صعدة المدينة. تقدم الجيش

وقالت مصادر أمنية إن زعيم ميليشيا الحوثي الإرهابية عبدالملك الحوثي بات يتنقل من منطقة إلى أخرى، خوفاً من استهدافه أو اعتقاله من قبل قوات الجيش أو المناوئين له من أبناء صعدة، في ظل تقدم الجيش المستمر نحو معقله الرئيس، مؤكدة أن قوات الجيش تمكنت من تحرير جبال وسوق مندبة في باقم، وباتت على مشارف مدينة صعدة العاصمة، التي وصلتها طلائع الجيش، واقتربت منها كثيراً.

وذكرت مصادر في الجيش اليمني أن قوات الشرعية تتقدم باتجاه البقع «شمالي شرق صعدة»، بعد وصول تعزيزات له عبر منفذ الخضراء الحدودي مع السعودية، وصولاً إلى سوق البقع، واتجهت شرقاً صوب محافظة الجوف، لتتمكن من تحرير منطقة الأجاشر، وتلتحم مع قوات الجيش الوطني في الجوف بمنطقة اليتمة، بعد تأمينها الخط الدولي الرابط بين المحافظتين. كما تقدمت وحدات أخرى من الجيش الوطني، من مفرق البقع باتجاه كتاف على الخط الرابط بين مدينة صعدة والبقع، كما تمكنت من استعادة جبال العليب الاستراتيجية، وجبال العطيف، وباتت على مشارف مركز مديرية كتاف والبقع.

تحرير مناطق

وفي جبهة رازح شمال غرب صعدة، تمكنت قوات الجيش من تحرير جبال ووادي العطيفين، وواصلت تقدمها في المنطقة لتحرر عدداً من المواقع، وصولاً إلى تحرير جبال الأزهور الاستراتيجية، وأصبحت طلائع الجيش الوطني على بعد ثمانية كيلومترات من منطقة القلعة مركز مديرية رازح، وعلى بعد 27 كيلومتراً من جبال مران.

إلى ذلك، تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب، من ضبط شحنة أسلحة كانت في طريقها للميليشيا. وقال مدير أمن مأرب، عميد عبدالملك المداني، لـ«البيان» إن إحدى النقاط التابعة لشرطة المحافظة، ضبطت شحنة أسلحة كانت في طريقها إلى الميليشيا الحوثية في صنعاء. وأضاف أن الشاحنة كانت تحمل عشرات القطع من سلاح «الكلاشينكوف» مخبأة بطريقة احترافية بالغة التعقيد، إلا أنه ووفق بلاغات ومعلومات أمنية، تم إحباط عملية التهريب.

قصف

نفذ الجيش الوطني قصفا مدفعيا مكثفا على مواقع وتجمعات الحوثيين في مواقع متفرقة من مديرية نهم، وجرى استهداف سبعين عنصرا من الميليشيا على مشارف مسورة، وتدمير مدرعات وعربات عسكرية.