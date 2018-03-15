قائمة ترصد «الذباب القطري»

أعد نشطاء «تويتر» قائمة بالقنوات والأشخاص والجمعيات الداعمة للنظام القطري، تحت مسمى «الذباب القطري»، حيث شملت القائمة قنوات «الجزيرة»، «مكملين» و«الشرق» المواليتين لجماعة الإخوان، وقناة «بلقيس»، وتلفزيون العربي الذي يشرف عليه عزمي بشارة، ومواقع «وطن»، و«أسرار عربية»، و«نون بوست»، و«الخليج العربي»، و«ترك برس»، و«الخليج أون لاين»، و«ساسة بوست»، و«هاف بوست عربي»، وشبكة «رصد» المملوكة لجماعة الإخوان.

كما شملت القائمة عدداً من الأشخاص المدعومة من إمارة قطر، وهم: عثمان آي فرح، ووضاح خنفر (مدير قناة الجزيرة السابق)، وفيصل القاسم المذيع بالجزيرة، وعزمي بشارة مستشار تميم وحامل الجنسية الإسرائيلية، وياسر أبوهلالة، ومحمد لشيب، وجمال ريان، واليمنية توكل كرمان، ومحمد بشير، وآيات عرابي، وتركي العبدالله، والشاب المصري «جو» الذي يقدم أحد البرامج الكوميدية عبر موقع يوتيوب.