خطة إنسانية لدعم الفلسطينيين بنصف مليار دولار

أطلقت السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة أمس خطة لدعم الاحتياجات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية بقيمة 539.7 مليون دولار. وحض وزير التنمية الاجتماعية في الفلسطيني إبراهيم الشاعر، والمنسق الإنساني في الأراضي المحتلة جيمي ماكغولدريك، خلال مؤتمر صحافي في غزة، الدول المانحة على توفير المبلغ المذكور للخطة التي حملت اسم (الاستجابة الإنسانية لعام 2018).

وقال الشاعر: إن الخطوة تستهدف معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وذكر أن «نقص التمويل في السنوات الأخيرة أدى إلى تقليصات مؤسفة في الإغاثة الإنسانية المقدمة للفلسطينيين، إلى جانب محاولات مؤسفة لتسييس عمل الإغاثة الإنسانية».