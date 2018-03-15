الاحتلال يداهم منازل في الضفة وينفّذ حملة اعتقالات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، سبعة فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، عقب دهم منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، في وقت شكلت حركة حماس لجنة للتحقيق في محاولة اغتيال رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله. وأفاد جيش الاحتلال في بيان له، بأن قواته اعتقلت الليلة الماضية، سبعة فلسطينيين، بزعم أنهم «مطلوبون»، لممارستهم أنشطة تتعلق بالمقاومة الشعبية ضد أهداف إسرائيلية.

وأشار البيان، إلى أن قوات الاحتلال قامت بمصادرة مبالغ مالية (لم يكشف عن قيمتها)، تعود لفلسطينيين خلال حملة المداهمات. وذكرت وسائل إعلام محلية، أن قوات الاحتلال أعادت اعتقال الأسير المحرر طارق نايف العيسة (33 عاماً) من بلدة ميثلون قرب جنين.