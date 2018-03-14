الخرطوم تدعو القاهرة لاجتماع بشأن سد النهضة

أعلن السفير السوداني لدى القاهرة، عبدالمحمود عبدالحليم، توجيه الخرطوم دعوة رسمية للجانب المصري، لعقد اجتماع ثلاثي لوزراء الخارجية والري ومديري أجهزة المخابرات في السودان وإثيوبيا ومصر، بشأن سد النهضة. وسيجرى الاجتماع في الخرطوم يومي 4 و5 أبريل المقبل، تنفيذاً لتكليف القمة الثلاثية السودانية الإثيوبية المصرية التي عقدت على هامش القمة الأفريقية أخيراً، في أديس أبابا.

وكان عبدالحليم قد عاد إلى القاهرة في الخامس من مارس الجاري، بعد أن استدعته الخرطوم للتشاور في يناير الماضي.

واستدعى السودان سفيره في مصر للتشاور، إثر أنباء تفيد بأن مصر طلبت استبعاد الخرطوم من المفاوضات الجارية مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، وهو ما نفته القاهرة فيما بعد. وتتخوف القاهرة من أن يؤدي سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل الأزرق، أهم روافد نهر النيل، إلى انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو 90 في المئة من احتياجات مصر للمياه.