الشرعية تحرر مواقع في نهم وصعدة

حررت قوات الشرعية عدداً من القرى والمواقع في مديرية رازح بمحافظة صعدة، معقل الحوثيين، ونهم على أطراف صنعاء، فيما أجهزت مقاتلات التحالف العربي على أكثر من 60 من العناصر المتمردة في أطراف مديرية الجراحي جنوبي مدينة الحديدة، في وقت استحدثت الميليشيا الإيرانية مواقع عسكرية جديدة وسط القرى في أرياف محافظة إب بعد تقدم قوات الشرعية من محافظة الضالع المجاورة.



وحرر الجيش الوطني اليمني سلسلة جبال رياعين وجبال الأدمغ، في جبهة نهم شرق العاصمة اليمنية صنعاء، وكبد الميليشيا خسائر كبيرة. وقال الناطق باسم المنطقة العسكرية السابعة العقيد عبد الله ناجي الشندقي لـ«البيان»، إن الجيش الوطني تمكن من تحرير سلسلة جبال رياعين وجبال الادمغ. وأضاف أن المعارك أسفرت عن مقتل أكثر من 26 من ميليشيا الحوثي الإيرانية، فضلاً عن عشرات الجرحى.



كما قالت مصادر عسكرية إن اللواء السابع حرس حدود، تمكن من تحرير قرى «امثهرة» و«الحنكة» و«قلة فراس» في الأزهور بمديرية رازح بعد طرد الميليشيا الحوثية منها، وأوضحت أن قوات الشرعية وبإسناد من قوات التحالف، هاجمت مواقع الميليشيا بالمدفعية والصواريخ، وأنها فرت أمام تقدم هذه القوات التي دخلت هذه القرى وحررتها وتواصل تقدمها في عمق المديرية.



وفي الساحل الغربي، ذكرت مصادر عسكرية أن العشرات من ميليشيا الحوثي لقوا حتفهم بغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي. وحسب المركز الإعلامي للواء العمالقة في الساحل الغربي، فإن سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات للميليشيا الحوثية خلال الـ 24 ساعة الماضية في مديريات الجراحي.

واستهدفت تعزيزات للحوثيين في مزارع ومنطقة المحوى، شرقي الجراحي، فيما استهدفت غارات أخرى تجمعات وتعزيزات لهم في مزارع الباشا، ونعمان مطيع، والمسعودي، وبالقرب من المجمع الحكومي، بالمديرية ذاتها. ووفقاً لهذه المصادر، فإن الغارات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 60 عنصراً من الميليشيا الإيرانية وإصابة العشرات، علاوة على تدمير نحو 8 أطقم قتالية، فضلاً عن كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.



وشهد الشريط الحدودي في صعدة، تبادلاً للقصف المدفعي بين الميليشيا وقوات التحالف العربي على الحدود مع السعودية.

مواجهات في الجوف

في محافظة الجوف، اندلعت مواجهات عنيفة بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الإيرانية في جبهات عد بالمحافظة. وذكرت مصادر عسكرية بالمنطقة السادسة لـ «البيان» أن قوات الجيش الوطني تمكنت من صد هجوم عنيف للميليشيا على مواقعها بمنطقة ملاحا والسلان والساقية، جنوب غربي مديرية المصلوب، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيا، في حين أحبطت قوات الجيش الوطني هجوماً للميليشيا في سلسلة جبال حام بمديرية المتون شمالي الجوف، وأفشلت محاولة تسلل إلى مواقع للجيش بمنطقة صُفر الحنايا بجبهة حام.



استحداث مواقع

في الأثناء، استحدثت ميليشيا الحوثي الإيرانية مواقع عسكرية جديدة وسط القرى في أرياف محافظة إب بعد تقدم قوات الشرعية من محافظة الضالع المجاورة. وذكر سكان أن الميليشيا استحدثت موقعاً عسكرياً جديداً في أعلى سلسلة جبال سمارة، بمديرية يريم شمالي محافظة إب.

وسط اليمن، بعد يوم من استحداث موقع آخر في جبل التعكر بمديرية جبلة بنفس المحافظة، الذي يطل على مديريات العدين وأطراف محافظة تعز. وحسب ما ذكره سكان في المنطقة، فإن الموقع أصبح معسكراً تدريبياً للمئات من المجندين الجدد تحت إشراف قيادات عسكرية حوثية.



