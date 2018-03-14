الإمارات تبني فصولاً دراسيةً وترمم أخرى بشبوة اليمنية

وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اتفاقية مع مكتب التربية والتعليم بمحافظة شبوة اليمنية لبناء ستة فصول وصيانة عشرة فصول دراسية بمدرسة حسحسة في مديرية الصعيد، في إطار دعم الهيئة المتواصل لقطاع التعليم في كافة المناطق اليمنية المحررة.

وقع الاتفاقية محمد سيف المهيري، ممثل الهيئة بمحافظة شبوة، مؤكداً أن المشروع يأتي استمراراً للدعم الذي تقدمه هيئة الهلال لقطاع التعليم في المحافظة، لافتاً إلى حرص الهيئة على تنفيذ مشاريع البنى التحتية في قطاع التعليم لما له من أهمية في تأسيس جيل متسلح بالفكر والمعرفة.

وأشار المهيري إلى أن الهيئة تبنّت خطة عمل متكاملة لإعادة ترميم وصيانة وتأهيل عدد من المباني والمرافق الحيوية بشبوة ضمن مراحل عدة، وفقاً لأولوية الاحتياجات المجتمعية لها وفي مقدمتها المشاريع التعليمية والصحية والبنى التحتية.

وأعرب مسؤولو التربية والتعليم بالمحافظة عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنسانية في اليمن الهلال الأحمر الإماراتي، على ما يقدمونه من دعم لبناء وتطوير المؤسسات الحكومية والأهلية في شبوة.