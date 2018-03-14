العراق يعيد فتح مطاري كردستان للرحلات الدولية

نجحت الوساطات الخارجية في حلحلة الأزمة بين الحكومة الاتحادية ونظيرتها في إقليم كردستان العراق.

حيث قرر العراق رفع الحظر الذي كان مفروضاً على رحلات الطيران الدولية إلى مطارات إقليم كردستان العراق، الذي يتمتع بالحكم الذاتي. أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس إعادة فتح مطاري أربيل والسليمانية في كردستان العراق أمام الرحلات الدولية، بعد موافقة حكومة الإقليم على إخضاعهما لسلطة الحكومة الاتحادية.

وقال العبادي، إنه حريص على تسهيل سفر المواطنين من خلال المطارين الدوليين، واستحداث مديرية للحماية الخاصة على مطارات الإقليم تكون القيادة والسيطرة فيها لوزارة الداخلية.

وتابع أنه «وقع الأمر بعد استجابة السلطات المحلية في إكردستان، لإعادة السلطة الاتحادية» على المطارين. بدوره، قال سعد الحديثي الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء إن «رفع الحظر سيدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة». وبذلك تنهي بغداد حظراً فرضته منذ نهاية سبتمبر على الرحلات الدولية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية.

اتفاق ضريبي

في الأثناء، أعلنت حكومة كردستان العراق الاتفاق مع بغداد على آلية عمل البنوك والمصارف العاملة في الإقليم وعلى توحيد الضرائب .

وقال وزير المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم ريباز حملان أن المرحلة الأولى من الاتفاق تنص على تقليل عدد البنوك التجارية التابعة لحكومة إقليم كردستان فيما يتم في المرحلة الثانية منح جميع البنوك والمصارف في الإقليم إجازة ممارسة عمل من البنك المركزي العراقي في بغداد وأن يتم التعامل معها رسمياً سواء داخل العراق أو خارجه.