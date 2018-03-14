السعودية تقر السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته الأسبوعية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في الرياض، أمس، على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية في المملكة، والتي تتضمن حصر جميع الأنشطة التطويرية الذرية على الأغراض السلمية في حدود الأطر والحقوق التي حدّدتها التشريعات والاتفاقيات الدولية .

وتنص سياسة برنامج الطاقة الذرية على تحقيق معايير الأمان النووي والأمن النووي في المرافق النووية والإشعاعية وفق إطار تنظيمي ورقابي مستقل والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية من الخامات النووية وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية لإدارة النفايات المشعة.

وأوضح ا عواد بن صالح العواد وزير الثقافة والإعلام، أن مجلس الوزراء وافق على تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وأحال إلى مجلس الشورى مشروعي نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية ونظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية لدراستهما.

وجدد مجلس الوزراء استنكار المملكة لاستمرار القتال والقصف العشوائي وانتهاكات حقوق الإنسان في الغوطة الشرقية وتهجير الأبرياء وتدهور الوضع الإنساني.