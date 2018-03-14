مباحثات مصرية أردنية بشأن قضايا المنطقة وإعمار العراق

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، الدكتور هاني الملقى رئيس وزراء الأردن. وصرح السفير بسام راضي الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن رئيس الوزراء الأردني أكد قوة ومتانة العلاقات التي تجمع البلدين وحرص الأردن على تعزيزها في مختلف المجالات.

مشيراً إلى الاهتمام باستمرار التنسيق مع مصر بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يساهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة العربية . وأضاف أن السيسي أكد خصوصية العلاقات التي تربط بين البلدين، لاسيما في ظل الظروف والتحديات التي تواجه المنطقة، والتي تعزز من أهمية مواصلة التنسيق المكثف بين الجانبين .

وأكد الرئيس المصري حرص بلاده على مواصلة العمل على تطوير التعاون المشترك بين البلدين، بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، معربا عن تثمينه للجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية في إطار رعاية الجالية المصرية الكبيرة المتواجدة هناك.

وشهد اللقاء كذلك استعرض آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، فضلاً عن التطورات المتعلقة بعدد من الأزمات التي تشهدها بعض الدول العربية وخاصة الوضع في كل من سوريا والعراق، حيث تم التطرق إلى الوضع في العراق، حيث اتفق الجانبان على تنسيق جهود إعادة الإعمار.