شاهد.. عبدالله بن زايد يبحث عدداً من القضايا مع وزير الخارجية الأردني

ناقش سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي مع نظيره وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن معالي أيمن الصفدي عددا من القضايا منها القضية الفلسطينية والملف السوري خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم.

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إن الإمارات تستضيف أكثر من 200 ألف أردني.

مؤتمر صحفي لوزيري الخارجية الأردني والإماراتي https://t.co/QNJlyU3JiA — سكاي نيوز عربية-الآن (@SkyNewsArabia_B) March 13, 2018