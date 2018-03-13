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الإمارات تستضيف أكثر من 200 ألف أردني

شاهد.. عبدالله بن زايد يبحث عدداً من القضايا مع وزير الخارجية الأردني

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ناقش سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي مع نظيره وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن معالي أيمن الصفدي عددا من القضايا منها القضية الفلسطينية والملف السوري خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم.

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إن الإمارات تستضيف أكثر من 200 ألف أردني.

من جهته، ذكر وزير الخارجية الأردني أنه يجب أن تكون الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، مؤكداً تأييده لحق الإمارات في الجزر الثلاث التي تحتلها إيران.

 
 

 

 

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