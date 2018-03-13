«ديار» القطرية تبيع حصتها في «فيوليا» الفرنسية

ذكرت شركة «ديار» القطرية، التابعة للصندوق السيادي للثروة في قطر، إنها أطلقت عملية لبيع حصتها البالغة 4.6 بالمئة في شركة فيوليا الفرنسية لمرافق المياه عبر طرح خاص بين مؤسسات استثمارية.

وأضافت الشركة القطرية في بيان أن تسجيل المكتتبين المحتملين لحصتها البالغة 26.1 مليون سهم تقريباً في فيوليا، سيبدأ على الفور. وأوضحت أنه بعد عملية البيع، فإن من المتوقع أن «ديار» لن تبقى مالكة لأي أسهم في فيوليا.

في الأثناء، سجّلت فنادق قطر نسب إشغالات متدنية في يناير الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي. وجاء في مسح أجراه موقع «العين الإخبارية» أن نهاية الأسبوع الماضي عن وزارة التخطيط التنموي القطرية، أن معدل إشغال الفنادق 5 نجوم في قطر بلغ 56% في يناير.

وكان معدل إشغال نفس الفئة من فنادق قطر، قد بلغ نحو 66% في يناير 2017، بينما سجل 71% في أبريل الماضي 2017. حتى فنادق النجمة الواحدة أو النجمتين، لم تسلما من الهبوط في معدل الإشغال في يناير الماضي الذي بلغ 54% مقارنة مع 57% في يناير 2017. كذلك، تراجعت إشغالات فنادق الأربع نجوم إلى 59% في يناير الماضي، مقارنة مع 68% في نفس الشهر من 2017.

ويعود تأثر نسب إشغالات فنادق قطر، إلى الهبوط الكبير في أعداد السياحة الوافدة إلى البلاد خاصة العربية منها والخليجية، بفعل المقاطعة العربية.