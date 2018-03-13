الصمت الانتخابي خارج مصر يبدأ غداً

في عملية انتخابية هادئة، استعدت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر برئاسة لاشين إبراهيم لبدء مرحلة تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية التي يخوضها رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى في منافسة الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي.

ومن المقرر أن تجرى عمليات تصويت المصريين بالخارج في ثلاثة أيام متتالية هي 16 و17 و18 مارس الجاري، ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات باعتبارها الجهة المنظمة للانتخابات والمشرفة عليها، اللمسات النهائية لتلك الجولة بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية.

وتُجرى عملية التصويت في الخارج في 124 دولة على مستوى العالم، وانتهت اللجنة من الترتيبات اللازمة لتلك الجولة وأهم تلك الترتيبات عملية ربط اللجان الفرعية (139 لجنة) بمقر البعثات الدبلوماسية المصرية المختلفة في الخارج بصورة إلكترونية مع مقر الهيئة الوطنية للانتخابات داخل مصر، والاستعانة بخبراء ومهندسين وفنيين مدربين لتسهيل عملية المتابعة والفرز.

تنسيق

يقول نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات محمود الشريف، إن الهيئة تنسق بصورة كاملة من أجل إتمام عملية تصويت المصريين في الخارج مع كل من وزارتي الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على أن يبدأ «الصمت الانتخابي» غدًا الأربعاء.

ووفق الشريف، فإن هناك 139 لجنة انتخابية سوف تجرى فيها عمليات تصويت المصريين بالخارج في السفارات والقنصليات المصرية، بينما هناك أربع دولة لن تُجرى فيها عمليات التصويت بسبب عدم ملاءمة واستقرار الأوضاع فيها وهي (سوريا وليبيا واليمن والصومال).

وعن عمليات الإشراف على تصويت المصريين في الخارج يوضح نائب رئيس الهيئة الناطق باسمها أن «الدبلوماسيين المصريين بالخارج بالتعاون مع موظفي السفارات والقنصليات المصرية سوف يشرفون على تلك اللجان الـ 139» كاشفًا في الوقت ذاته عن أن هناك عملية ربط مباشر وحي بالصوت والصورة مع 16 دولة تشهد تواجدًا كبيرًا للمصريين من بينها دول عربية والولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا.

وتجرى عملية التصويت من خلال التسجيل الإلكتروني ابتداءً عبر موقع الهيئة، كي تتمكن الهيئة من حذف اسم المواطن المصري بالخارج (سواء كان مقيما أو زائرا) من اللجنة المسجل فيها بالداخل، ويتوجه إلى مقر السفارة أو القنصلية للتصويت المباشر ببطاقة الرقم القومي.

ووفق الجدول الزمني للانتخابات، فإن الحملة الانتخابية تتوقف قبل الاقتراع بالخارج، وتبدأ فترة الصمت الدعائي الأولى يومي غد وبعد غد والخميس على أن تجرى عملية الانتخابات في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 16 و16 و18 مارس الجاري

وتوقف الحملة الانتخابية قبل الانتخابات بالداخل، وتبدأ مرحلة الصمت الدعائي يومي السبت والأحد 24 و25 مارس، وفي الداخل تجرى الانتخابات أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 26 و27 و28 مارس. ووفق الجدول المعلن من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن انتهاء عملية الفرز في يوم 29 مارس. وتعلن نتيجة الجولة الأولى الثاني من أبريل المقبل.