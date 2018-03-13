مؤتمر دولي لدعم اليمن 3 أبريل

أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أنها تسعى لإقامة مؤتمر دولي في الثالث من أبريل المقبل بجنيف، من أجل جلب الدعم الإنساني لليمن.

وقالت ليز غراندي، المنسقة الجديدة للأمم المتحدة في اليمن، لدى وصولها صنعاء، أمس، إن المنظمة الدولية سترعى مؤتمراً دولياً بجنيف في أبريل المقبل، من أجل جلب الدعم الإنساني لليمن من العديد من الدول. وأوضحت غراندي، في حديث للصحافيين عقب وصولها، أن ملايين اليمنيين يعتمدون على المساعدات الإنسانية من أجل البقاء على قيد الحياة.

وأكدت أن الأمم المتحدة بحاجة إلى ثلاثة مليارات دولار استجابة للأزمة الإنسانية في اليمن، وأنه تم التعهد بتقديم مليار دولار، في حين يتم البحث عن مانحين لتوفير المبلغ الآخر.

في غضون ذلك، بدأ فريق الخبراء الدوليين التابع للأمم المتحدة، أمس، زيارة إلى عدن، وذلك للتحقيق والاطلاع على الوضع الإنساني والجرائم وانتهاكات القانون الدولي الإنساني التي تقوم بها ميليشيا الحوثي منذ أكثر من 3 سنوات.

والتقى الفريق الدولي برئاسة محمد جندوبي، وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر، وناقش معه الوضع الإنساني في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي. وقال عسكر، إن الحكومة قامت بتسليم لجنة الخبراء ملفاً بجميع الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي وكيفية استغلال الأطفال بعملية التجنيد القسري والطرق العشوائية في زرع الألغام، وما نتج عنها من ضحايا ومعاناة للأسر المهجرة.