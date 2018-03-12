أردوغان ينتقد «ناتو» لعدم دعمه «حرب عفرين»

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس بغضب حلف شمال الأطلسي «ناتو»، متهما التحالف العسكري الغربي بعدم دعم الحملة العسكرية التركية ضد المقاتلين الأكراد في سوريا.

وقال أردوغان في خطاب أمام جمع من أنصاره في بولو في شرق إسطنبول «أيها الحلف الأطلسي، بالنسبة لما يحدث في سوريا، متى ستأتون وتقفون إلى جانبنا؟». وتابع «نحن نتعرض باستمرار للمضايقات من جانب الجماعات الإرهابية.. لكن للأسف حتى الآن، لم يكن هناك كلمة أو صوت إيجابي».

وانتقد أردوغان واشنطن لتسليحها الوحدات الكردية، مشيراً إلى أن المقاتلين الأكراد حصلوا على 5000 عربة و2000 شحنة أسلحة محمولة جواً. وفي خطاب منفصل، تساءل أردوغان «هل هذه هي الصداقة؟ هل هذه هي وحدة حلف الأطلسي؟»، مذكراً بالدعم التركي للحلف الأطلسي في عملياته العسكرية في أفغانستان ومناطق أخرى.