حفتر يعلن سيطرة الجيش على جنوبي ليبيا

عزز الجيش الوطني الليبي من رقعة سيطرته العسكرية على الأرض، بعدما أعلن أن قواته تمكنت من إعادة الهدوء إلى مدينة سبها الجنوبية، ضمن العملية العسكرية التي أطلقها القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر تحت اسم «عملية فرض القانون»، عقب الاشتباكات المسلحة، التي شهدتها المدينة أخيراً بين قبيلتي أولاد سليمان والتبو، في وقت أعلن الدبلوماسي الليبي السابق ورئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة عارف النايض، اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية المنتظرة، بينما أحال المجلس الأعلى للدولة مشروع قانون الاستفتاء على الدستور إلى مجلس النواب لمناقشة اعتماده استكمالاً للعملية الدستورية.



وقالت وكالة الأنباء الليبية، الموالية للجيش، والسلطات التي تدير المنطقة الشرقية، إن تعليمات صدرت تقضي بترتيب وإعادة هيكلة الوحدات العسكرية بالمنطقة بعيداً عن الجهوية والقبلية والمناطقية، مشيرة إلى أن القيادة العامة للجيش أصدرت أوامر أيضاً بضرورة وقف إطلاق النار بين أطراف النزاع في مدينة سبها، مع إخلاء جميع الأماكن الحيوية بالمدينة، والابتعاد عن المناطق السكنية دون أي شرط أو قيد، قبل أن تحذر «بالرد القاسي والمباشر في حالة مخالفة هذه الأوامر والتعليمات لفرض القانون».



نفي



في غضون ذلك، نفت قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا «أفريكوم» أنها نفذت أخيرً ضربات جوية سرية ضد تنظيم داعش في مدينة سرت الليبية، غير أنها أكدت دعمها الانتخابات التي تخطط بعثة الأمم المتحدة لإجرائها قبل نهاية العام الجاري.



أعلن الدبلوماسي الليبي السابق ورئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة عارف النايض، اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية المنتظرة، بينما أحال المجلس الأعلى للدولة مشروع قانون الاستفتاء على الدستور إلى مجلس النواب لمناقشة اعتماده استكمالاً للعملية الدستورية، في غضون ذلك تبنى تنظيم «داعش» الإرهابي تفجير إجدابيا الانتحاري.



وقال مدير مكتب النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الله قادربوه، إن المجلس الأعلى للدولة أحال إلى مجلس النواب مشروع قانون الاستفتاء الذي صوت عليه في جلسته الـ 24 المنعقدة في 26 فبراير الماضي، وفقاً لما تنص عليه المادة 23 من الاتفاق السياسي، وسيكون على مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق (شمال شرق) مقرا لانعقاده، المصادقة على مشروع قانون الاستفتاء كخطوة مهمة على طريق تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية



انتخابات

إلى ذلك، أعلن الدبلوماسي السابق عارف النايض نيته خوض السباق الانتخابي، وقال في تصريحات له أمس «قررت الترشح بمجرد الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية رسمياً»، وأضاف أن لديه رؤية وبرنامج عمل متكاملاً عمل عليه بالتعاون مع فريق من الشباب تحت عنوان رؤية «إحياء ليبيا» معتبراً أنها رؤية متكاملة تشمل الإصلاحات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية.



في الأثناء، قالت مصادر ليبية إن هناك خمسة أسماء تبرز في صدارة المترشحين المنتظرين للانتخابات الرئاسية وهم المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، وعبد الرحمن السويحلي رئيس مجلس الدولة، وعلي زيدان الرئيس الأسبق لحكومة المؤتمر الوطني العام، وعبد الرحمن شلقم مندوب ليبيا الأسبق لدى مجلس الأمن، وسيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.



إرهاب





أعلن «داعش» تبنيه عملية انتحارية في إجدابيا شرقي ليبيا، استهدفت الجمعة قوات المشير خليفة حفتر، وكان مسؤول عسكري في قوات المشير حفتر طلب عدم كشف هويته قال مساء الجمعة إن ثلاثة أشخاص فقط أصيبوا بجروح بالهجوم الانتحاري بينهم سودانيان.